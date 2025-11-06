L'Smart City Expo 2025 tanca una edició "rècord" amb 27.000 assistents de 143 països

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Smart City Expo World Congress (SCEWC), la cimera internacional sobre ciutats i solucions urbanes intel·ligents organitzada per Fira de Barcelona, ha tancat aquesta tarda l'edició 2025 després de registrar xifres "rècord", amb més de 27.000 assistents de 143 països reunits al recinte Gran Via.
Durant tres jornades, l'esdeveniment ha abordat com les ciutats han de liderar la transformació urbana mitjançant tecnologies com la IA, capaces d'accelerar el desenvolupament d'iniciatives a escala internacional, informa l'entitat firal en un comunicat aquest dijous.
El director de l'SCEWC, Ugo Valenti, ha destacat que les ciutats "estan assumint el seu paper i responsabilitat en el futur, amb desafiaments complexos que s'estan afrontant de cara i amb voluntat d'actuar".
"La IA s'ha establert com una eina fonamental, no només en termes d'eficiència, sinó per accelerar la transformació que les metròpolis necessiten", ha afegit.
L'SCEWC s'ha celebrat juntament amb el Tomorrow.Mobility World Congress --organitzat amb l'EIT Urban Mobility--, el Tomorrow.Building, el Tomorrow.Blue Economy i el Barcelona Deep Tech Summit, aplegant 1.190 expositors, entre els quals, Axis Communications, Bentley, Dahua Technology, Dassault Systèmes, Dell, Deloitte, Google, iotsquared, Microsoft, Nvidia, Spie, Urbaser i Veolia.
La cimera tornarà al recinte Gran Via de Fira de Barcelona en la 15a edició del 3 al 5 de novembre del 2026.