L'Smart City Expo tindrà 600 ponents que abordaran "el desenvolupament urbà ètic"

Hi haurà conferenciants com Ruha Benjamin, Majora Carter i Stephanie Hare

L'edició 2024 de l'Smart City Expo World Congress (SCEWC) tindrà 600 ponents i experts que abordaran "el desenvolupament urbà ètic" del 5 al 7 de novembre al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Segons ha informat la institució firal en un comunicat aquest dilluns, entre els conferenciants hi ha expertes com Ruha Benjamin, Majora Carter i Stephanie Hare i el lema d'aquest any és 'Viure millor'.

L'esdeveniment abordarà les estratègies per transformar les metròpolis actuals en espais més sostenibles i habitables, i mostrarà les últimes solucions i tecnologies per fer més eficients les ciutats.

EIXOS TEMÀTICS

La zona d'exposició acollirà 1.100 expositors, entre els quals hi ha empreses, ciutats i institucions d'arreu del món, que mostraran els seus projectes i solucions.

El congrés tindrà vuit eixos temàtics: tecnologies habilitadores, energia i medi ambient, mobilitat, governança, vida i inclusió, economia, infraestructures i edificis i seguretat i protecció.