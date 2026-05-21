L'Smart Chemistry abordarà els 5 grans reptes del sector a Expoquimia 2026

BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
Smart Chemistry, la iniciativa impulsada per la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (Feique) a Expoquimia, abordarà en aquesta edició a través de diverses sessions els cinc grans reptes del sector químic, informa l'entitat aquest dijous en un comunicat.
El fòrum, que se celebrarà del 2 al 5 de juny al Pavelló 2 del recinte Gran Via de Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), comptarà amb representants dels ministeris d'Indústria i d'Economia, organitzacions sectorials i empreses per abordar les prioritats del sector.
Així, la programació institucional abordarà els elevats costos energètics, la defensa comercial i l'accés a nous mercats, la protecció de molècules i capacitats productives essencials per a l'autonomia estratègica, el finançament d'inversions en tecnologies de descarbonització industrial i el desenvolupament del talent per acompanyar la transformació de la indústria.
El director general de Feique, Juan Antonio Labat, ha explicat que "Europa necessita una indústria química forta i amb capacitat d'invertir, produir i innovar per desenvolupar solucions tecnològiques avançades", i per això, calen mesures estructurals com un preu final de l'energia competitiu, una simplificació regulatòria, instruments de defensa comercial i mecanismes de finançament.
"Sense aquestes condicions, no hi haurà transició verda, autonomia estratègica ni cadenes de valor resilients", ha afegit Labat, raó per la qual Smart Chemistry situarà al centre d'aquesta edició les condicions que necessita el sector per continuar sent motor de progrés, ocupació qualificada i generació de valor.
A més a més, el fòrum també comptarà amb 30 'smarttalks' i conferències en les quals empreses i organitzacions presentaran tendències, solucions innovadores i casos d'aplicació industrial orientats a avançar cap a models productius més sostenibles, eficients i competitius.