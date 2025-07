L'SCEWC preveu celebrar l'"edició més gran" amb 1.000 expositors i 25.000 assistents

BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Smart City Expo World Congress (SCEWC) preveu que la del 2025 sigui l'"edició més gran" amb 1.000 expositors, 25.000 assistents i una ampliació de l'espai, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dijous.

La trobada se celebrarà del 4 al 6 de novembre al recinte Gran Via de la institució firal, amb el lema 'The Time for Cities'.

Se centrarà en les estratègies per transformar les metròpolis actuals en espais més sostenibles, eficients i habitables i donarà un paper central a la intel·ligència artificial (IA) com un actiu clau.

El saló crearà una nova àrea, anomenada AI-enabled cities, pensada perquè els assistents puguin saber com aquesta tecnologia pot millorar i accelerar els projectes de transformació urbana arreu del món.

El director de l'esdeveniment, Ugo Valentí, ha assenyalat que el saló "és el lloc on empreses, experts i autoritats governamentals prenen mesures" per frenar el canvi climàtic.