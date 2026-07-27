L'R13 i l'R14 recuperen aquest dimarts la circulació entre Lleida i les Borges Blanques (Lleida)

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 27 jul. (EUROPA PRESS) -
Les línies R13 i R14 de Rodalies recuperen aquest dimarts la circulació entre les estacions de Lleida Pirineus i Les Borges Blanques (Lleida), després que el 21 de juliol s'interrompés el servei entre Lleida i La Plana-Picamoixons (Tarragona) per un robatori de cable que va provocar danys "greus" a la infraestructura.
Segons ha informat Renfe en un comunicat aquest dilluns, el servei ferroviari es prestarà entre les estacions de Lleida i Les Borges Blanques amb 5 trens per sentit al dia i es manté el transport alternatiu per carretera entre Lleida i La Plana-Picamoixons en tots dos sentits.
Respecte al tram entre les Borges Blanques i Picamoixons, continua habilitat el servei per carretera, amb parades intermèdies, per garantir la mobilitat dels usuàris mentre durin els treballs d'Adif per a la reposició dels equips malmesos.