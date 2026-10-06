Publicat 06/10/2026 18:42

L'R1 de Rodalies acumula retards que poden superar 1 hora entre Arenys i l'Hospitalet (Barcelona)

Viatgers a l'estació de Sants
David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -

Els trens de l'R1 de Rodalies acumulen aquest dimarts a la tarda retards que poden superar els 60 minuts entre les estacions d'Arenys de Mar i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), informa en una anotació a X recollida per Europa Press.

De fet, és entre aquestes dues localitats on hi ha servei de trens, ja que entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes (Girona) hi ha establert un servei per carretera.

Les fortes pluges van obligar a suspendre dilluns el servei de l'R1 en tot el recorregut i s'ha recuperat gradualment.

Contador

Contingut patrocinat