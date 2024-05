BARCELONA, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

El grup Love of Lesbian ha estrenat la cançó 'Contradicción' juntament amb Rigoberta Bandini i es tracta del primer avançament del nou disc de la banda anomenat 'Ejército de Salvación'.

Love of Lesbian celebra en aquest tema "una cosa tan humana com no ser coherent", a més de l'amistat i la germanor, informa Live in Dallas en un comunicat d'aquest dilluns.

El nou àlbum de Love of Lesbian sortirà a la llum el divendres 11 d'octubre.