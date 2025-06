L'OTAN considera que Espanya haurà de gastar el 3,5% del PIB en defensa

LA HAIA (PAÏSOS BAIXOS), 23 (EUROPA PRESS) (de l'enviat d'Europa Press, Victor Tuda)

El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha negat aquest dilluns que hagi concedit una clàusula d'exclusió a Espanya perquè no es comprometi a gastar el 5% en defensa, tal com pactaran els aliats en la cimera de la Haia (Països Baixos), i ha indicat que el càlcul de l'organització és que Espanya haurà de gastar el 3,5% del PIB en defensa per complir els requeriments militars pactats per l'OTAN, als quals Espanya ha vinculat la seva inversió militar després de sol·licitar més flexibilitat.

"A l'OTAN no hi ha clàusules d'exclusió i no entén de pactes o acords paral·lels", ha resolt el cap polític de l'Aliança Atlàntica en una conferència de premsa prèvia a la cimera de líders de la Haia. "Espanya creu que pot assolir aquests objectius amb un percentatge del 2,1%. L'OTAN està absolutament convençuda que Espanya haurà de gastar un 3,5% per aconseguir-ho", ha afegit.

Així, ha assenyalat que els països informaran sobre l'evolució de la seva despesa i de si completen els objectius de capacitats. "Ja veurem. En qualsevol cas, hi haurà una revisió el 2029", ha assenyalat, després de recordar que l'OTAN avaluarà la situació.

L'OTAN va tancar diumenge un acord perquè els aliats es comprometin a augmentar la despesa en defensa fins al 5% del PIB amb un termini fins al 2035, donant flexibilitat a Espanya per marcar la seva pròpia via de despesa, en un pacte dies abans de la cimera de líders de l'OTAN.