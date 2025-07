Lorena Roldán abandona l'escó com a senadora autonòmica del PP català

BARCELONA 10 jul. (EUROPA PRESS) -

La senadora autonòmica del PP català Lorena Roldán ha anunciat aquest dijous que deixarà l'escó a la cambra alta i, per tant, aquest dijous participarà en el seu últim ple abans de centrar-se plenament en el Parlament de Catalunya, informen els populars en un comunicat.

Amb aquesta renúncia, Roldán deixa clar el seu compromís amb la cambra catalana: "És aquí on m'han votat els ciutadans per representar-los i és aquí on sento que m'haig de quedar, especialment amb Salvador Illa a la Generalitat fent seguidisme de les polítiques nacionalistes", ha manifestat.

A parer seu, és "imprescindible" donar veu als constitucionalistes catalans al Parlament, on és diputada i, textualment, combatre tots els abusos del separatisme contra la llibertat, la convivència i la igualtat.