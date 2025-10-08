L'or supera per primera vegada els 4.000 dòlars

MADRID 8 oct. (EUROPA PRESS) -
L'unça d'or troy, actiu refugi per antonomàsia, ha superat per primera vegada el llindar dels 4.000 dòlars, marcant així nous màxims històrics, encoratjat per la incertesa relacionada amb el tancament de l'Administració dels Estats Units i els efectes que aquesta conjuntura pugui tenir en els tipus d'interès del país nord-americà, a més de la tensió geopolítica.
En concret, el preu de l'or al comptat arribava a escalar fins a un màxim de 4.037,02 dòlars, segons dades de CNBC consultats per Europa Press, la qual cosa implica una revaloració de l'1,3% respecte del tancament anterior.
D'aquesta manera, el 'ral·li' del metall daurat en el que va d'any supera el 53%, incloent una pujada del 34% des que el passat 14 de març l'unça d'or superés per vegada primera la cota dels 3.000 dòlars.