L'OPS per a ferris del Port de Barcelona efectua 219 connexions en el seu primer any

BARCELONA 31 març (EUROPA PRESS) -
El sistema Onshore Power Supply (OPS) del moll de Sant Bertran del Port de Barcelona, que subministra electricitat d'origen 100% renovable als ferris que arriben a la Grimaldi Terminal Barcelona, ha dut a terme 219 connexions en el seu primer any de funcionament i operarà en fase pilot un any més.
Juntament amb l'OPS de Hutchison Ports BEST, que va entrar en servei en fase pilot l'estiu del 2024 i va ser el primer per a portacontenidors al Mediterrani, formen la punta de llança del pla d'electrificació Nexigen, informa l'entitat portuària en un comunicat aquest dimarts.
Amb més de 200 milions d'euros d'inversió, Nexigen permetrà electrificar els principals molls del Port de Barcelona i "reduir en un 47% les emissions de l'activitat portuària".
Ara per ara, la connexió diària del ferri Ciutat de Palma ja ha permès estalviar aquest primer any 495 tones de CO2 de les emissions que genera l'activitat portuària.
Aquestes s'afegeixen a les 3.571 tones que, en paral·lel, s'han estalviat amb l'OPS de BEST, sumant un total de més de 4.000 tones de CO2 estalviades gràcies als sistemes OPS.