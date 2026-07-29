Loppacher (ACCO) lamenta la mort de Coderch i destaca la seva vocació de servei públic

BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), Roger Loppacher, ha lamentat aquest dimecres la mort de l'expresident de l'organisme Marcel Coderch, de qui ha destacat la seva vocació de servei públic.
En unes declaracions a Europa Press, Loppacher ha valorat el rigor i la dedicació de Coderch, que va contribuir "a enfortir la defensa de la competència i a impulsar el bon funcionament dels mercats a Catalunya".
També ha destacat el seu "tracte humà i sensible" i ha donat el condol a la família i amics en nom de tot l'equip de l'ACCO.