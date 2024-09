Loppacher (ACCO) demana "més competències" en les concentracions que afectin a Catalunya

BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -

El president de l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), Roger Loppacher, ha demanat que es doti a l'organisme de "més competències" per intervenir en les concentracions que afectin a Catalunya.

"Voldríem tenir més competències en dos àmbits: les concentracions estrictament catalanes en exclusivitat i, en el cas que fossin estatals però afectessin significativament a Catalunya, elaborar informes preceptius", ha indicat en una entrevista d'aquest dilluns a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press.

Ha sostingut que l'ACCO "no disposa de tota la informació necessària per establir mesures compensatòries" i, encara que se'ls reconeix a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, no s'ha desenvolupat, per la qual cosa només poden actuar en segona fase, la qual cosa segons les seves dades representa el 5% dels expedients.

Ha mantingut aquesta postura en preguntar-li pels 'remedies' que planteja davant de la possibilitat que l'oferta pública d'adquisició (OPA) del BBVA per Banc Sabadell tiri endavant, davant la qual alerta que "la concentració és molt elevada".

Sobre que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) plantegi una solució similar a la de CaixaBank amb Bankia, ha defensat que la situació "no és la mateixa", ja que ara la competència és major, encara que ha apuntat que cal veure si l'operació surt endavant o no.