L'oposició obre curs al Congrés amb una votació per demanar eleccions a Sánchez i destituir Montero

MADRID 7 set. (EUROPA PRESS) -
El ple del Congrés inicia aquesta setmana el nou curs polític votant mocions del PP i de Vox en les quals s'anima el president Pedro Sánchez a avançar les eleccions generals "com més aviat millor" i a destituir la vicepresidenta María Jesús Montero per les "gravíssimes sospites" que susciten els casos de corrupció que envolten el PSOE i el Govern central.
Així, el PP defensarà aquest dimarts que el Congrés insti el president a reconèixer "la seva completa pèrdua de crèdit, la seva irreversible decadència i la seva definitiva disminució de suports parlamentaris". El text, recollit per Europa Press, afegeix que aquesta feblesa "exigiria que el poble espanyol pogués elegir com més aviat millor un govern nou, net i lliure".
La iniciativa, registrada a finals de juny després d'una interpel·lació de la portaveu Cuca Gamarra a María Jesús Montero, reclama a més que, en el temps que li resti a la legislatura, l'executiu garanteixi "la transparència, el control parlamentari i la rendició de comptes" en tota l'Administració General de l'Estat, "amb especial atenció als mecanismes de contractació pública i nomenament d'alts càrrecs".
EL PP VA HAVER DE MODIFICAR LA SEVA REDACCIÓ
Inicialment, el PP demanava "posar fi a la legislatura com més aviat millor", però va modificar el text per evitar que la Mesa del Congrés el vetés, atès que aquesta legislatura s'ha assentat la doctrina que la facultat de convocar eleccions correspon en exclusiva al president del Govern central i no es pot votar a l'hemicicle.
Vox ja va intentar presentar al juny una moció per reclamar eleccions immediates, encara que va haver de rebaixar-la perquè la Mesa del Congrés la qualifiqués. Finalment, el que es va votar --i rebutjar-- va ser un text reclamant al govern que "adopti totes les mesures necessàries per a l'assumpció total de la seva responsabilitat política davant de la situació".
De manera similar, Junts va registrar una proposició instant Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança, però la Mesa, amb els vots de PSOE i Sumar, va bloquejar la proposta, obligant els independentistes a rebaixar-la.
En canvi, la tardor del 1995 Coalició Canària sí que va aconseguir que s'admetés una iniciativa perquè Felip González convoqués eleccions. No es va arribar a votar perquè el president socialista va pactar amb CiU i es van celebrar comicis el març del 1996.
VOX: GRAVÍSSIMES SOSPITES DE CORRUPCIÓ
Per la seva banda, la moció de Vox de la setmana vinent, registrada també al juny, demana que Sánchez destitueixi Montero "per la seva responsabilitat política derivada de les gravíssimes sospites de corrupció que recauen sobre el seu ministeri". En la seva exposició de motius, recorden la dimissió del president del Tribunal Econòmic Administratiu, José Antonio Marco Sanjuán, acusat d'arxivar assumptes a canvi de suborns.
El text assegura que el govern és el "pitjor executiu de la història d'Espanya" i que està presidit per un "corrupte, traïdor i indecent que està disposat a volar el que queda del nostre estat de dret". A més, denuncia la "inacceptable actitud de colonització" de les principals institucions mitjançant "persones afins" als partits que defensen el PSOE a la cambra baixa.
Vox inclou també reclamacions fiscals com establir un tram exempt en l'IRPF per a rendes inferiors a 22.000 euros, un tipus del 15% per les de menys de 70.000, la reducció de l'IVA general del 21 al 18% i l'aplicació del 0% a productes bàsics d'alimentació. "És indubtable que el govern i el PSOE liderats per Pedro Sánchez són una autèntica estructura de corrupció i una pesada llosa fiscal per als espanyols", afegeix la moció, recollida per Europa Press.