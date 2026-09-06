L'oposició a Illa veu la crisi educativa com a principal deure del Govern per al nou curs

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Els grups al Parlament reclamen actuar també en habitatge i seguretat
BARCELONA, 6 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern de Salvador Illa arriba a setembre amb deures pendents, segons els grups de l'oposició al Parlament: la crisi en Educació, amb una vaga convocada per a aquest dimarts, és el retret unànime dels partits i auguren que serà una de les principals qüestions que marcarà l'inici del curs polític.
Tant els grups que han donat suport al Govern i han aprovat els seus primers Pressupostos aquest any, com els que exerceixen d'oposició des de la investidura d'Illa a l'agost de 2024, han coincidit en declaracions a Europa Press en què la consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, ha de fer front al conflicte educatiu a Catalunya.
A més de la crisi oberta amb els sindicats, que han decidit mantenir la convocatòria de vaga pel 8 de setembre després de reunir-se amb Niubó, l'error en la mostra de les proves PISA 2025, que tenia un índex d'alumnes exempts superior al màxim recomanat per l'OCDE, ha desencadenat peticions de dimissió per part de l'oposició.
Per això, grups com els Comuns diuen tenir la sensació de que el Govern "viu en una crisi permanent" i creuen que no sap resoldre els problemes, i la CUP demana a l'Executiu voluntat política i escoltar d'una vegada per totes a la comunitat educativa.
ERC considera que el Govern té encara molts "deures" pendents i recorden que ja els van facilitar l'instrument per complir-los, en referència a l'aprovació al juliol dels Pressupostos de 2026, però avisen que no negociaran nous comptes sense que es compleixin els recentment aprovats.
En educació, els republicans han lamentat que el Govern "no aconsegueix" gestionar l'actual crisi, i han insistit en la seva proposta de buscar un gran acord educatiu a llarg termini i de posar en marxa un equip d'experts.
Des del PP titllen la situació de fracàs i consideren que no és un problema econòmic, sinó de model educatiu, per la qual cosa creuen que si la Generalitat no ho canvia "els resultats seguiran sent un desastre".
JUNTS DEMANA CANVI DE CONSELLERS
Per la seva banda, Junts assegura que el Govern té dos grans deures aquest nou curs: en primer lloc, substituir als consellers que "no estan a l'altura i que no han demostrat, ni de lluny, la suposada bona gestió que el president Illa va prometre".
La segona tasca que posen els de Mònica Sales a Illa és "deixar de resignar-se davant dels incompliments i els greuges de l'Estat espanyol i plantar-se per defensar els interessos dels catalans".
LLEI CONTRA L'ESPECULACIÓ
Altra de les qüestions que els grups auguren que marcarà l'agenda parlamentària és l'habitatge; en concret, la llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatge i que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) va criticar per vulnerar drets com el de la propietat privada.
Els Comuns, que s'han obert a canvis en el redactat per poder superar les crítiques de l'informe del CGE (que no és vinculant però obre la porta al fet que grups com el PP portin la llei al Constitucional), veuen "imprescindible" que el Govern avanç de forma decidida en aquesta matèria.
Des d'ERC esperen que el Govern faci una nova proposta i que la nova llei sigui "un instrument més enllà del titular", i també assenyalen que ja van avisar de les objeccions que després va posar el CGE i són més partidaris d'altres mesures de fiscalitat dissuasiva, tant en impostos de competència autonòmica (l'ITP) com a estatal (l'IVA).
També des de la CUP posen l'accent en l'habitatge com a prioritat de cara a aquest nou curs: "El Govern no pot seguir absent. Es necessiten mesures valentes per garantir el dret a l'habitatge".
PP i Vox també situen l'habitatge com un dels principals temes als quals el Govern ha d'atendre amb prioritat, per qüestions com unes xifres de construcció que veuen massa baixes i el preu de l'habitatge.
PP I VOX ASSENYALEN A INTERIOR
Per a PP i Vox, un altre dels deures pendents del Govern és amb la Conselleria d'Interior de Núria Parlon, perquè consideren que a Catalunya hi ha una situació d'inseguretat, "desbocada" en opinió de Vox.
Fonts del PP també han recordat la dimissió aquesta setmana del secretari general d'Interior (número 2 de Parlon), Tomàs Carrión, i apunten a "un desastre organitzatiu" a Interior que, segons ells, demostra el que diu el seu partit des de fa temps sobre la situació d'inseguretat a Catalunya.
CURS "DE CONTINUÏTAT"
Junts assegura tenir "zero expectatives" que el Govern compleixi amb els deures que li han posat els grups.
"Tot apunta a un curs de continuïtat: els mateixos consellers, la mateixa mala gestió, la mateixa propaganda, la mateixa supeditació al PSOE i els mateixos pactes amb ERC i els Comuns. Lamentablement, tornarà a ser un any perdut per a Catalunya", han expressat les mateixes fonts 'juntaires'.
En matèria de pactes, els grups coincideixen que hi haurà continuïtat en els acords entre el Govern socialista amb ERC i els Comuns, la qual cosa el PP titlla de "tripartit encobert per tapar-se les misèries".
"Li tenen pànic a les urnes perquè saben que perdran la majoria", han dit fonts del PP.
Els Comuns, que avisen que a la crisi d'Educació se li suma una altra en Rodalies, adverteixen al Govern que el seu suport depèn del compliment dels acords i l'acceleració en les prioritats que han posat sobre la taula.
Encara que per Vox, la qual cosa deuria fer el Govern és, directament, "dimitir i convocar eleccions pel desastre en les infraestructures, la degradació dels serveis públics i el desastre de PISA, la corrupció del PSOE, la inseguretat desbocada, l'habitatge pels núvols i la invasió migratòria que han propiciat".
RODALIES, FLA I FINANÇAMENT
A ERC també posen sobre la taula altres temes que no només depenen del Govern, com el traspàs de Rodalies, començant per la R1 que "ha de passar sí o sí en els propers mesos", així com la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i altres futures condonacions.
Els republicans també situen el nou model de finançament com un altre dels grans temes pendents, pel que encara no compten amb la majoria necessària mancant el 'si' de Junts en el Congrés, després que el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) hagi avalat divendres passat la proposta.
AC no ha fet declaracions.