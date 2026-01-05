L'oposició a Badalona qualifica d'"estafa" l'operació fred de l'Ajuntament

BARCELONA 5 gen. (EUROPA PRESS) -
Els partits de l'oposició de l'Ajuntament de Badalona (Barcelona), el PSC, ERC, Badalona En Comú Podem i Guanyem Badalona, han criticat aquest dilluns l'operació fred engegada pel consistori per la previsió de temperatures baixes i després del desallotjament de l'antic institut okupat B9, i l'han qualificat d'"estafa".
En un comunicat conjunt, asseguren que es va anunciar un dispositiu per acollir 15 persones, però que no s'ha posat a disposició de persones sense llar ni llits, ni matalassos, ni mantes, ni dutxes, "ni cap recurs d'allotjament d'emergència digne".
Asseguren que ningú no ha dormit al poliesportiu La Colina, que és el que s'havia habilitat, i que, en canvi, hi ha unes 50 persones que viuen sota el pont de la C-31 i n'hi ha "centenars" que continuen vivint al carrer durant aquest hivern.
Han apuntat directament a l'alcalde, el popular Xavier García Albiol, qui acusen d'haver tancat serveis essencials per atendre persones sense llar durant aquest mandat i d'haver "renunciat a tenir una política social i d'habitatge que doni resposta a l'emergència".
Recorden que encara hi ha desallotjats del B9 que continuen dormint al carrer, i lamenten que l'equipament anunciat per l'ajuntament "no tenia cap mena d'habilitació ni informació" per als possibles usuaris.