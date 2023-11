López (PSOE) afirma que aquesta setmana es presentarà l'amnistia i es veuran la investidura i el Govern central

BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha afirmat que aquesta setmana es veurà la presentació de la llei d'amnistia acordada amb ERC i Junts, la investidura del president en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, i el Govern central.

"Jo no poso dates ni hores per no enganxar-me els dits. Però sí, aquesta setmana ho hauriem de veure tot", ha recalcat en una entrevista d'aquest dilluns a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Preguntat per la futura llei d'amnistia, ha criticat les "reaccions preventives" dels jutges, en al·lusió a la declaració institucional del ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el comunicat conjunt de quatre associacions judicials per rebutjar-la.

Preguntat per les concentracions contra l'amnistia davant les seus del PSOE, que diumenge han arribat a la desena nit consecutiva, ha dit que el seu partit respecta el dret a les manifestacions, tot i que no els semblen de rebut "les proclames i les mentides" sobre les quals es convoquen.