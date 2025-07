López (PSOE) adverteix que Feijóo té a les seves files "l'equip de Montoro" i critica la "tebiesa" del PP en aquest cas

MADRID 20 jul. (EUROPA PRESS) -

La secretària de Política Econòmica, Transformació Digital, Emprenedoria i Impacte Social i portaveu adjunta del PSOE, Enma López, ha criticat la "tebiesa" del Partit Popular en conèixer la notícia de la imputació a l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro per presumptament canviar lleis per beneficiar empreses gasístiques.

"No han mostrat sorpresa, no han mostrat cap mena de xoc, per descomptat no han demanat perdó, ho han tractat amb absoluta distància com si aquí no passés res. Feijóo té a les seves files l'equip de Montoro i l'equip de Montoro està en Feijóo. Montoro és el PP i ens queda clar que aquesta formació és la corrupció", ha assenyalat Enma López aquest diumenge en declaracions als mitjans.

La portaveu socialista considera que el PP vol "obviar" que Feijóo fa uns dies estava amb Rajoy, el ministre dels quals era Montoro, i també s'ha envoltat d'Aznar, que també tenia Montoro com a ministre. "Teníem titulars en què es deia que Feijóo s'envoltava de l'equip de Montoro. Això és així i no poden mirar cap a una altra banda. És el Partit Popular, és la seva forma d'actuar. És la que han tingut i és la forma d'actuar que ara mateix tindria si Feijóo estigués a La Moncloa", ha recalcat.

La imputació de Montoro, segons López, és un cas "gravíssim" i ha carregat contra els populars perquè "no han demanat perdó" i perquè "tampoc han proposat cap mesura per evitar aquests comportaments". "Dins d'aquesta tebiesa el que han fet és intentar llançar pilotes fora", ha comentat.

"Feijóo diu que s'investigui i per descomptat que es farà. S'està fent amb o sense el seu permís. Es tracta d'un presumpte cas absolutament gravíssim que posa en un mirall com funciona el Partit Popular. Aquesta patrimonialització de les institucions que ja les coneixem i aquesta privatització absolutament de tot", ha afegit.

Finalment, ha demanat conèixer quan tenien lloc els presumptes delictes de Montoro per esclarir si va coincidir quan "demanava a la societat estrènyer-se el cinturó". "Sembla que posava a la venda el BOE i que feia retallades en aquest cas, no a les pensions, no a la dependència, no als drets dels espanyols, sinó als impostos de les empreses més poderoses a canvi que presumptament passessin per caixa. Aquest és l'exemple del que és el Partit Popular", ha conclòs.