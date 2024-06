López insta els partits catalans a "prendre molt bona nota" dels resultats del 9J

BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSC a les eleccions europees, Javi López, ha instat els partits catalans a "prendre molt bona nota" dels resultats dels comicis celebrats aquest diumenge, en els quals els socialistes han obtingut el 30,63% dels vots, seguits de Junts (18,02%), ERC-Ara Repúbliques (14,82%) i el PP (13,77%).

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dilluns a TV3 recollida per Europa Press, en què ha apuntat que algunes "opcions polítiques, de manera molt explícita, van plantejar aquestes eleccions com una segona volta de les eleccions catalanes", per la qual cosa ara haurien de ser conseqüents de cara a la investidura de la presidència de la Generalitat.

De fet, el Parlament començarà aquest dilluns la XV legislatura, que donarà el tret de sortida amb el ple en el qual s'elegirà la presidència de la cambra i qui configuraran la Mesa, que tindran a les seves mans designar el candidat a president de la Generalitat.

Preguntat pels efectes de les europees en aquest procés, López ha afirmat que els resultats del PSC en els comicis també és "la victòria de Salvador Illa", en referència al primer secretari i candidat socialista a liderar l'executiu català.

També ha reivindicat que Catalunya hagi "contribuït a un resultat rellevant de l'esquerra a tot Espanya" i mentre que el PP va plantejar les eleccions com un plebiscit sobre el Govern central, en les seves paraules, han acabat amb un fracàs i una victòria per la mínima, la qual cosa representa un resultat molt semblant a les generals.