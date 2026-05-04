López (PSC) critica la "manca de resposta" de la UE davant la captura de 2 activistes de la Flotilla

BARCELONA 4 maig (EUROPA PRESS) -
El vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, ha criticat la "manca de resposta" de la UE davant la captura per part de l'exèrcit d'Israel de 2 activistes de la Global Sumud Flotilla, el ciutadà espanyol Saif Abukeshek i el brasiler Thiago Ávila.
En unes declaracions aquest dilluns després de la presentació d'una enquesta amb motiu dels 40 anys de l'adhesió d'Espanya a la UE, ha qualificat de "vergonya sense precedents" l'actuació d'Israel, i ha insistit que la UE ja hauria d'haver suspès l'acord d'associació amb aquest país com a eina de pressió davant el que està passant a Gaza i ara també al Líban.
"Aquesta és la realitat i davant això la UE malauradament ha tingut una resposta dividida, no clara, amb algunes afortunades excepcions, i entre les quals se situa Espanya", ha destacat l'eurodiputat socialista.