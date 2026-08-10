López (PSC) critica a la CE estar "desapareguda" davant del control fronterer a espanyols a Itàlia

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 ago. (EUROPA PRESS) -
El vicepresident del Parlament Europeu, Javi López (PSC), ha criticat que la Comissió Europea hagi estat "absolutament desapareguda" i no hagi frenat la mesura d'Itàlia d'interposar controls fronterers als espanyols que visitin el país després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
Ha expressat que la inacció de la CE ha acabat "abocant" al Govern a prendre la lògica de la reciprocitat, fent controls fronterers a italians que viatgin a Espanya, ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
"La resposta, especialment a les primeres 48 hores, va ser impròpia des d'una lògica de solidaritat europea. El cert és que durant els últims anys hem vist episodis en els quals la solidaritat europea ha funcionat. I recordo, per exemple, a Lampedusa".