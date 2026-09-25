López (PSC) creu que "seria bo" un acostament entre el PSOE i Junts

Té "dubtes" sobre l'expresident Zapatero pel cas de les joies regalades
BARCELONA, 25 set. (EUROPA PRESS) -
El vicepresident del Parlament Europeu Javi López (PSC) ha afirmat aquest divendres que "seria bo" per a Catalunya i Espanya que hi hagués un acostament entre el PSOE i Junts, i ha apuntat a la possibilitat d'un atac híbrid darrere la crisi migratòria de Ceuta.
"Necessitem que hi hagi cooperació entre Junts i el Govern d'Espanya per construir majories al Congrés dels Diputats", ha dit en una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press, exemplificant-ho en matèria d'habitatge i de finançament autònomic.
Preguntat pel desnonament de la veïna de 87 anys de Madrid, López ha expressat que el cas ha fet que Junts "s'avingui a negociar" amb el PSOE el decret llei d'habitatge, la convalidació del qual veu necessària, i ha remarcat la voluntat socialista de regular en aquest àmbit.
Creu que Catalunya i ajuntaments com el de Barcelona estan posant eines concretes per regular: "Ho compares amb el que fan altres administracions, el que està fent la Comunitat de Madrid, i és la nit i el dia".
CEUTA
Pel que fa a la crisi migratòria a Ceuta, López ha apuntat a la possibilitat d'un atac híbrid per part d'"un actor estatal" (un país).
"El que sabem és que hi va haver una activitat molt anòmala per part de les xarxes socials que va permetre que 70.000 persones entressin en un parell de dies a les fronteres amb Ceuta, una frontera que és espanyola i europea", ha dit.
ZAPATERO
Preguntat sobre el fet que l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero defensi que les joies que es van trobar al seu despatx van ser un regal d'una monarquia àrab (enmig de les acusacions de tràfic d'influències pel cas Plus Ultra), ha afirmat que rebre regals d'aquesta mena "ara segur que no es podria fer".
Respecte a si ho veu com un fet exemplar, ha assenyalat que li genera "dubtes" sobre l'expresident.