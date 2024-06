López sobre la citació de Begoña Gómez: "Hi havia voluntat d'interferir en la campanya"

Assegura que "no hi haurà ningú que pugui fer més" que ells per l'oficialitat del català

BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSC a les eleccions europees, Javi López, ha considerat que amb la citació de Begoña López, la dona del president del Govern central, Pedro Sánchez, "hi havia voluntat d'interferir en la campanya electoral".

"És una anomalia que es prengui una decisió com aquesta, la citació, i que es conegui ara cinc dies abans d'una votació", ha recalcat en una entrevista a Europa Press.

"Les coses es poden respondre amb els vots. I diumenge hi ha unes eleccions molt importants a tot Europa, on se la juguen els europeus i el destí d'aquest continent. El que cal és mobilitzar el nostre votant per respondre a les urnes", ha subratllat.

AMNISTIA

Sobre la llei d'amnistia, ha assegurat que s'haurà d'aplicar "com qualsevol altra llei" i s'ha mostrat convençut que compleix amb els estàndards europeus i la seva constitucionalitat.

Segons López, l'amnistia permetrà obrir una nova etapa a Catalunya, cosa que han defensat a Brussel·les "davant els atacs del Partit Popular Europeu, les palanques que té el PP d'Espanya, que no són poques, a la UE".

OFICIALITAT DEL CATALÀ

En preguntar-li sobre què poden fer per fer possible l'oficialitat del català a Europa, ha manifestat que aportaran "la força de la socialdemocràcia europea per obtenir una majoria que permeti que el català es pugui fer servir al Parlament Europeu".

"No hi haurà ningú que hi pugui fer més que nosaltres", ha reivindicat López, després de concretar que han d'aconseguir majoria a la Mesa del Parlament Europeu, on actualment set dels seus 15 membres són socialistes.