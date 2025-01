López (PSC) afirma que la UE no pot "donar per garantit el vincle atlàntic" amb Trump

Creu que la "prova del cotó" de la legislatura serà si la UE estableix una posició pròpia amb la Xina

BARCELONA, 27 gen. (EUROPA PRESS) -

El vicepresident del Parlament Europeu (PE) i eurodiputat del PSC, Javi López, ha afirmat que la Unió Europea (UE) treballarà per tenir les millors relacions amb els Estats Units (EUA), però ha afegit que no pot "donar per garantit el vincle atlàntic" amb el retorn de Donald Trump a la Casa Blanca.

Així s'ha pronunciat aquest dilluns al Parlament, en una conferència sobre la sobirania europea dins la jornada 'Cap al rellançament de la política euromediterrània. Trenta anys del procés de Barcelona'.

L'eurodiputat socialista ha sostingut que l'expresident dels EUA Joe Biden serà "l'últim president americà amb la lògica de relació amb la UE del segle XX", ja que considera que les relacions de protecció que han regit els últims 70 anys entre Europa i els EUA estan en dubte.

"FEROÇ COMPETICIÓ GEOPOLÍTICA"

López ha alertat que els consensos globals que es van establir després de la Segona Guerra Mundial "s'estan desfent", i també els consensos de l'ordre liberal que van servir de paraigua de la integració europea.

"S'imposa una lògica de joc de suma zero, que per guanyar algú ha de perdre. Una feroç competició geopolítica entre grans blocs en què és permanent l'amenaça de l'ús de la força", ha alertat.

Per López, el món haurà de buscar un nou equilibri, ha avisat que "quan s'acosten nous equilibris és quan el moment és més perillós", i ha sostingut que la UE s'ha d'adaptar o en cas contrari acabarà en la irrellevància o la subordinació, ha dit textualment.

LA "PROVA DEL COTÓ"

Ha assegurat que la "prova del cotó" dels pròxims 5 anys per saber si la UE ha treballat en la seva autonomia estratègica serà si aconsegueix tenir una posició pròpia amb la Xina i si és capaç d'aprovar l'acord del Mercosur i "digerir les tensions polítiques" que suposa aquest pacte.

El vicepresident de l'Eurocambra ha assenyalat que en aquests pròxims anys la UE debatrà sobre seguretat, raó per la qual caldrà "gastar més", i ha assenyalat que una manera d'evitar tensions pressupostàries amb aquesta despesa seria fer servir el mecanisme que s'ha emprat amb els fons Next Generation per a polítiques de seguretat.

COMPETITIVITAT EUROPEA

També s'abordarà el model de prosperitat europea i l'aposta per guanyar competitivitat, sobre la qual cosa López ha esmentat els informes d'Enrico Letta i Mario Draghi, que plantegen dues tesis: que hi ha una manca d'inversió per aconseguir competitivitat o que sobra regulació.

"És possible que hi hagi una mica de les dues", ha sostingut l'eurodiputat, que ha apostat per una regulació intel·ligent i eficaç, però ha assegurat que seria un absolut desastre refer tota la legislació verda per tal d'evitar aquesta sobreregulació europea.

A més a més, ha afirmat que hi ha una manca d'inversió perquè hi ha un "disseny disfuncional de la moneda única", i després ha instat la UE a buscar un mecanisme d'inversió suficient.

Ha rebutjat les tesis fatalistes, l'optimisme naïf europeu i el determinisme històric, i ha subratllat: "Si som conscients del moment actual i ens posem d'acord, construïm voluntats compartides, des de la política, la societat, podem empènyer les coses en la bona direcció. Però cal ser conscients del món actual, dels perills", ha insistit.