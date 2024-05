López Miras reitera que Múrcia recorrerà contra la llei d'amnistia i destaca que avui és un "dia negre per a Espanya"

MÚRCIA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

El president del Govern murcià, Fernando López Miras, ha reiterat que Múrcia recorrerà contra l'amnistia i ha destacat que avui, quan el Congrés ha donat suport a la llei aixecant el veto del Senat per enviar-la al Butlletí Oficial de l'Estat, és un "dia negre per a Espanya".

"Com ja vaig anunciar, recorrerem contra la llei d'amnistia davant el Constitucional i l'aturarem als tribunals", ha manifestat el president popular de Múrcia en un missatge a X, en el qual també ha lamentat que "avui és un dia negre per a Espanya i per a la nostra democràcia". "No hi ha pitjor humiliació al nostre país que l'interès personal", ha postil·lat en referència al president del Govern central, Pedro Sánchez.

D'aquesta manera, López Miras ha reaccionat així amb un missatge a les xarxes socials després que el ple del Congrés ha donat suport amb majoria absoluta a la llei d'amnistia, ha aixecat el veto del Senat i li ha donat la llum verda definitiva.