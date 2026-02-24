López Miras i el PP carreguen contra Alamany (ERC) per les seves paraules sobre la Regió de Múrcia

Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Arxiu
MÚRCIA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
El PP de la Regió de Múrcia ha carregat contra la secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, després que afirmés en una entrevista que "el problema de Salvador Illa és que es creu que governa Múrcia, i està governant Catalunya. Aquest és un país amb ambició".
A través d'X, el president del PP i de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras, ha contestat a Alamany en català: "Quan deixin Catalunya feta un solar, els seus fills viuran a Múrcia".
Per la seva banda, el conseller d'Educació i FP murcià, Víctor Marín, va respondre a X que per governar Múrcia, "Salvador Illa o qui s'ho proposi, el primer que hauria d'aprendre és que en aquesta terra no mirem ningú per sobre l'espatlla, sinó a la cara. Siguin d'on siguin".
De la mateixa manera, el titular d'Economia, Hisenda i Administració Digital, Luis Marín, també va respondre a Alamany, dient-li que ja voldria ella, "viure a la Regió de Múrcia".
D'altra banda, la diputada del PP al Congrés Miriam Guardiola va recordar que la casa regional més antiga de Barcelona "és la de Múrcia". "I a Catalunya sortosament hi viuen espanyols d'arreu d'Espanya tot i que pesi a alguns", va dir a X, després de demanar "més respecte".
El PP de la Regió, a través del seu compte d'X, també va criticar "el supremacisme de l'independentisme català, ben regat per Pedro Sánchez, amb els diners de tots i amb l'aplaudiment entusiasta de Lucas i els socialistes de la Regió".