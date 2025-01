López Miras: "No hi haurà una aliança entre el PP i Junts"

MÚRCIA 2 gen. (EUROPA PRESS) -

El president del PP a la Regió de Múrcia, Fernando López Miras, ha descartat rotundament qualsevol possibilitat d'aliança entre el seu partit i Junts: "No hi haurà una aliança entre el PP i Junts", ha afirmat, en argumentar que no veu Carles Puigdemont donant suport a un partit que "defensa la unitat territorial d'Espanya".

En unes declaracions al programa 'La mirada crítica' de Telecinco, recollides per Europa Press, López Miras ha explicat que hi ha "dues raons fonamentals" per descartar aquest pacte: "No veig Puigdemont donant suport a un partit que creu en la unitat territorial d'Espanya i que està en contra, per exemple, del finançament singular de Catalunya", ha assenyalat.

El líder del PP murcià ha afegit que, a més, el president del seu partit a nivell nacional, Alberto Núñez Feijóo, no es reunirà mai amb un "pròfug de la justícia" fora d'Espanya.

El dirigent murcià ha qualificat de "xantatgistes" Puigdemont i l'independentisme català, en suggerir que qualsevol coincidència en el suport de Junts a votacions promogudes pel PP "en absolut serà una estratègia conjunta" dels dos partits. "Són xantatge pur", ha manifestat.