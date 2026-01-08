Publicat 08/01/2026 15:50

López Miras, sobre Junqueras: És "una vergonya veure Sánchez agenollat davant un condemnat per la justícia"

El president de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras, ha afirmat aquest dijous que "és inadmissible i una vergonya veure Sánchez agenollat davant un condemnat per la justícia per continuar agonitzant a La Moncloa".

López Miras ha publicat aquest missatge a X en referència a la reunió mantinguda pel cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, i el president d'ERC, Oriol Junqueras, per tancar un acord sobre el finançament de Catalunya.

Pel màxim dirigent autonòmic, "pactar amb l'independentisme un finançament a la carta és privilegiar Catalunya per castigar la resta d'Espanya".

Així mateix, ha denunciat que la Regió de Múrcia és l'autonomia "més mal finançada" d'Espanya i ha exigit un sistema de finançament autonòmic "just i pactat entre tots". "No ens conformarem amb les engrunes d'un acord indigne", ha afegit.

