López Miras, sobre Junqueras: És "una vergonya veure Sánchez agenollat davant un condemnat per la justícia"

MÚRCIA 8 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras, ha afirmat aquest dijous que "és inadmissible i una vergonya veure Sánchez agenollat davant un condemnat per la justícia per continuar agonitzant a La Moncloa".
López Miras ha publicat aquest missatge a X en referència a la reunió mantinguda pel cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, i el president d'ERC, Oriol Junqueras, per tancar un acord sobre el finançament de Catalunya.
Pel màxim dirigent autonòmic, "pactar amb l'independentisme un finançament a la carta és privilegiar Catalunya per castigar la resta d'Espanya".
Així mateix, ha denunciat que la Regió de Múrcia és l'autonomia "més mal finançada" d'Espanya i ha exigit un sistema de finançament autonòmic "just i pactat entre tots". "No ens conformarem amb les engrunes d'un acord indigne", ha afegit.