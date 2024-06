López Miras adverteix que Múrcia anirà als tribunals si es dona un finançament singular a Catalunya

MÚRCIA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Comunitat de Múrcia, Fernando López Miras, ha advertit que la Regió anirà als tribunals si es dona un finançament singular a Catalunya, reclamat per ERC com a part del pacte d'investidura que van segellar amb els socialistes, perquè "incompleix la llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes (Lofca)".

En una entrevista del programa 'Espejo Público' d'Antena 3, recollida per Europa Press, López Miras ha considerat aquesta proposta "una barbaritat des del punt de vista que es miri, jurídic o polític".

"Jurídicament incompleix totalment l'article 2 de la Lofca, on diu que el sistema d'ingressos de les comunitats autònomes no pot estar basat en privilegis socials o econòmics", ha apuntat el president murcià, qui ha recordat igualment que la Constitució Espanyola "s'erigeix sobre dos pilars: principi de solidaritat i d'igualtat".

Això és, ha recordat, "tots aportem a la caixa comuna i després es redistribueix la riquesa perquè visquis on visquis, a Espanya, a qualsevol territori tinguis igualtat a l'hora d'accedir a la sanitat, a l'educació i a cobertures socials".

Però amb aquest acord, ha lamentat, "Sánchez es carrega això, la solidaritat i la igualtat entre tots els espanyols".

"COMPRA DE VOTS"

Políticament, ha assenyalat, "és un escàndol". "Per Sánchez Catalunya no necessitava un sistema de finançament singular fins que ERC ho ha exigit per a la presidència del PSOE a Catalunya i per continuar a La Moncloa", d'això, se'n diu "compra de vots per continuar sent president del Govern central" i "supervivència malgrat l'interès de tots els espanyols", ha lamentat.

López Miras ha deixat clar que està defensant els interessos generals dels ciutadans de la Regió de Múrcia, i una possible quitació del deute és "enganyar-nos amb engrunes, intentar-nos acontentar amb les engrunes del que sobra en aquest acord".

"L'acord singular amb Catalunya no ens serveix perquè no s'arregla el problema del finançament, no suposa la solució definitiva, ni una solució justa, ni equitativa", ha insistit López Miras qui ha apostat per una reunió del Consell de Política Fiscal i Financera en què s'arribi a un "acord definitiu, just, equitatiu i igualitari, d'acord amb la llei, que estableixi un finançament similar a tots els espanyols.