López demana "no alimentar polèmiques" amb la petició de traspassar Rodalies

MADRID 22 gen. (EUROPA PRESS) -
El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, ha afirmat que el traspàs del servei de Rodalies "s'està discutint", però ha subratllat que "no és el moment d'alimentar polèmiques", arran de les crítiques del president d'ERC, Oriol Junqueras, per la gestió del servei ferroviari després de l'accident a Gelida (Barcelona).
En concret, Junqueras va criticar dimecres "la no inversió i la deixadesa de l'Estat" a Rodalies i va reclamar el traspàs total del servei a Catalunya, després de suspendre's tota la circulació de la xarxa arran de l'accident en el qual va morir un maquinista. Així mateix, Junts ha demanat la compareixença "urgent" del ministre de Transports, Óscar Puente, al Congrés per donar-ne explicacions.
Sobre aquestes declaracions, López ha reconegut en una entrevista a Telecinco que aquest traspàs de competències "s'està discutint", però ha recalcat que "ara mateix no és el moment d'alimentar polèmiques", sinó d'acompanyar les víctimes i garantir la màxima transparència.
Així mateix, ha recordat que el president espanyol, Pedro Sánchez, va comparèixer dilluns i va deixar "dues idees molt clares". En primer lloc, "el suport màxim, absolut i permanent a les víctimes i els seus familiars", i en segon lloc, un compromís de "transparència absoluta".
"Per descomptat, reiterar la solidaritat i el condol i, com va dir el president, estarem amb les víctimes ara i sempre, acompanyant-les", ha assenyalat López, en referència tant a l'accident ferroviari de Gelida com la tragèdia ocorreguda a Adamuz, on han mort 43 persones.