López (Comuns) veu "insuficient" el compliment d'acords del Govern per negociar els pressupostos

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)
La coordinadora dels Comuns i diputada al Congrés, Candela López, ha qualificat d'"insuficient" el nivell de compliment per part del Govern dels acords subscrits amb la seva formació, raó per la qual ha afirmat que encara no estan negociant els pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa.
"Ara mateix aquest compliment és insuficient. Necessitem fer una reunió que hem reclamat al Govern de seguiment d'aquests acords", ha dit en una entrevista d'Europa Press, en referència als acords per als suplements de crèdit del 2025, i el compliment dels quals és condició dels Comuns per negociar uns nous comptes.
Ha afegit que poden entendre que alguns dels compromisos poden estar en tràmit, però que necessiten avaluar-los definitivament, i ha citat acords en educació (sobre menjadors escolars i activitats extraescolars i de reforç), en sanitat i en habitatge, i ha afegit que reclamaran que es dupliqui la dotació econòmica i l'abast de la llei de barris.
COMPRES ESPECULATIVES
En l'àmbit de l'habitatge, ha celebrat que el Parlament regulés al desembre el lloguer de temporada i habitacions, però ha assenyalat que cal que es faci complir aquesta llei: "És important que s'apliqui el règim sancionador que nosaltres també impulsem i, per tant, que se sancioni qui estigui incomplint la llei d'habitatge".
Pel que fa al grup de treball sobre la prohibició de compres d'habitatge amb finalitats especulatives amb el Govern, ha dit que ja han fet diverses reunions, i que confia que es trobin eines per poder posar fi a aquesta pràctica i l'executiu estigui disposat a fer-les servir.
"El Govern ha d'estar predisposat a poder acabar amb aquesta crisi habitacional que patim. És el principal problema que hi ha i hi ha de donar resposta si vol continuar tenint aquest suport per part dels Comuns", ha va sostingut.
FINANÇAMENT SINGULAR
Sobre el model de finançament singular per a Catalunya els detalls del qual estan negociant el Govern central, el Govern i ERC, ha dit que ha de ser, a parer seu, una proposta justa per a Catalunya i per a la resta de les comunitats autònomes, i que per això el principi d'ordinalitat és "una de les prioritats" que ha de complir.
"Quan parlem de finançament estem parlant de més recursos per a Catalunya, de més autogovern, de més serveis públics, de més sanitat, de més educació, i això per a nosaltres és imprescindible. Ho hem defensat, ho estem defensant a Catalunya i ho estem defensant i ho farem possible des del Govern de l'Estat", i ha sostingut que són un actor imprescindible per fer-ho.
DESALLOTJAMENT DEL B9
López també s'ha referit al desallotjament de l'antic institut B9 de Badalona (Barcelona) i ha qualificat l'actuació com una flagrant irresponsabilitat del seu alcalde, el popular Xavier García Albiol: "Ha deixat en plena onada de fred amb unes pluges torrencials aquestes 200 persones, vivint sota un pont també en aquestes dates nadalenques", ha lamentat.
L'ha acusat de vulnerar la resolució judicial del desallotjament, que l'obligava a garantir una reubicació dels allotjats en aquest espai, i ha sostingut que la demanda que la seva formació ha interposat contra Albiol hauria de concloure amb la seva inhabilitació com a alcalde.
"És totalment irresponsable aquesta actitud que ha tingut l'alcalde Albiol i per a nosaltres justificaria la inhabilitació de l'alcalde per l'incompliment de la llei i per haver atiat aquests discursos d'odi tan irresponsables que estan generant evidentment problemes de convivència", ha resolt.