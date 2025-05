López (Comuns) veu "capacitat d'entesa" amb Junts per a la reducció de la jornada laboral

Els Comuns presentaran al Congrés una proposta de llei per prohibir la compravenda d'armes amb Israel

BARCELONA, 18 maig (EUROPA PRESS) -

La coordinadora dels Comuns, Candela López, ha apuntat al diàleg amb Junts per tirar endavant la reducció de la jornada laboral: "Entenem que hi ha capacitat d'entesa i d'acord".

"Tenim molt clar que la reducció de la jornada laboral es decidirà a Catalunya", ha assegurat en unes declaracions als mitjans aquest diumenge des de la 54a Fira de Sant Isidre i la 23a Mostra d'Entitats de Viladecans (Barcelona).

Ha explicat que els Comuns han iniciat una ronda de contactes amb els sectors implicats en aquesta negociació i ha assenyalat que ja s'han reunit amb Pimec: "Vam poder recollir totes les iniciatives i propostes que ells tenen per protegir les pimes".

A més, ha afirmat que han obert una via de negociació amb Junts que, a parer seu, no havia passat mai, i ha assegurat que veuen imprescindible obrir aquest diàleg perquè són "una força decisiva" a l'Estat.

En el marc d'aquest diàleg, els Comuns han situat tres prioritats que López defineix com a "molt importants per als catalans": la reducció de la jornada laboral, el desbloqueig de la regulació de lloguers de temporada i el traspàs de competències per a Catalunya.

Ha recordat que pels Comuns el que importa quant a la reducció de la jornada laboral és la "conquesta de drets de la classe treballadora" i ha assegurat que les empreses continua tenint molts beneficis que han de repercutir en el bé de les famílies.

"Qui està de l'altra banda, ara mateix, veu aquesta necessitat", ha afegit referint-se a Junts.

PROHIBIR LA COMPRAVENDA D'ARMES A ISRAEL

Respecte al missatge de RTVE a favor de la pau a Gaza abans d'emetre Eurovisió aquest dissabte, López ha assegurat que la cadena "no va permetre el silenci davant de les amenaces rebudes", però ha sentenciat que, a parer seu, no és suficient.

"Europa és còmplice d'aquest genocidi", ha dit, i ha explicat que aquest dimarts els Comuns presentaran al Congrés una proposta de llei per prohibir la compravenda i el trànsit de material bèl·lic amb Israel.

López ha demanat al PSOE i a les altres forces polítiques que donin suport a aquesta iniciativa, que impulsen conjuntament amb 500 entitats: "Necessitem tota la força del Partit Socialista, del senyor Pedro Sánchez i de totes les forces democràtiques del Congrés dels Diputats".