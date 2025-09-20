López (Comuns): traspassar competències en immigració a Catalunya "reforça l'autogovern"

Insta a Junts a reflexionar sobre "quins són els seus aliats"
TARRAGONA, 20 set. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora dels Comuns i diputada al Congrés, Candela López, ha recordat que el Congrés votarà la setmana vinent el traspàs de competències en immigració a Catalunya, "un compromís que reforça l'autogovern de Catalunya i en el qual el Govern està compromès".
"Els Comuns sempre estarem al costat de la defensa de les competències i del creixement de l'autogovern aquí a Catalunya", ha declarat aquest dissabte als mitjans a Tarragona durant les festes de Santa Tecla.
Per això ha instat a Junts a reflexionar sobre "quins són els seus aliats davant de la defensa dels catalans, les catalanes i els interessos de la llengua", també tenint en compte que el partit va votar contra la reducció de la jornada laboral, com a PP i Vox.
També ha acusat al PP de fer "campanya en contra del català a Europa, bloquejant la seva aprovació a les institucions europees".
A més, ha destacat el compromís dels Comuns amb la cultura i amb el català, "defensant-ho a Europa, als carrers i a l'escola".