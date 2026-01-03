López (Comuns) preveu "rellançar l'espai de les esquerres" estatals aquest primer trimestre

Exigeix a Sánchez "canvis de polítiques i canvis de persones" al Govern i li acusa de bunkeritzar-se
BARCELONA, 3 gen. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora dels Comuns i diputada al Congrés, Candela López, ha afirmat que en el seu partit preveuen poder presentar durant el primer trimestre d'aquest any 2026 un projecte per "rellançar l'espai de les esquerres" a nivell estatal.
En una entrevista per Europa Press, ha dit que la seva formació és una força "imprescindible per fer que la unitat sigui efectiva" i que la seva intenció és que aquest model d'unitat entre partits i formacions d'esquerres a l'esquerra del PSOE es pugui aplicar també en les comunitats autònomes.
"Portem temps treballant les diferents forces polítiques que ara mateix conformen el grup plurinacional [Sumar], però des dels Comuns estem parlant amb totes les forces polítiques de les esquerres", ha explicat.
D'aquesta forma, preveu poder presentar en els propers tres mesos com a tard un projecte que demostri capacitat d'entesa: "Volem demostrar a la ciutadania que les esquerres són capaces d'entendre'ns, d'estar a l'altura del moment polític que vivim i que estem a l'altura per poder donar respostes als problemes reals de la gent".
YOLANDA DÍAZ
Preguntada per la vicepresidenta segona i líder de Sumar en les últimes eleccions, Yolanda Díaz, ha afirmat que ha desenvolupat una tasca "imprescindible" per liderar aquest espai polític i que s'ha concretat en polítiques concretes com la reforma laboral o l'augment del salari mínim interprofessional.
Ha dit que segueix sent una gran lideresa de l'entesa de les esquerres, però ha descartat valorar el paper que ha de jugar en el rellançament de l'espai polític: "Ha de decidir quin és el paper que vol tenir en aquesta nova etapa. Per a nosaltres és una decisió personal que ella ha de prendre".
RELLANÇAR LA LEGISLATURA
Sobre la situació de la legislatura al Congrés dels Diputats després dels últims casos de suposada corrupció i assetjament sexual vinculats al PSOE, López ha exigit al president del Govern, Pedro Sánchez, rellançar la legislatura mitjançant "canvis de polítiques i canvis de persones", i encara que no ha concretat quins ministres haurien de cessar, ha dit que volen avançar per garantir el dret a l'habitatge.
És una proposta que, encara que ja la va formular fa setmanes sense èxit Sumar, no la donen per perduda i creuen que ha d'ocórrer: "Confiem que el Partit Socialista, en aquest cas el president Sánchez, tingui clar que l'immobilisme que està aplicant i aquesta bunkerització de no voler entendre el que està passant al seu voltant no funciona i que ha de moure's".
MESURES SENSE EL CONGRÉS
Preguntada per la consigna al Govern d'impulsar mesures polítiques que no precisin de la validació del Congrés, López ha considerat que no ha de ser "una excusa per continuar negociant amb la majoria parlamentària" que existeix actualment, en referència als socis que van fer possible la investidura de Sánchez.
"El diàleg i l'acord és la via per seguir fent avançar al país i per nosaltres les veus d'aquestes forces plurinacionals són imprescindibles per seguir teixint aquestes aliances", i ha demanat abordar polítiques en habitatge i l'augment del SMI, perquè la ciutadania cregui que l'actual Govern mereix la pena, en les seves paraules.
"Ja no val sol dir que vindrà la dreta i l'extrema dreta a governar", ha resumit, i ha assenyalat que polítiques com la pròrroga del preu dels lloguers que han de renovar-se en 2026 és necessària, així com avanços en salut òptica i bucodental, i que s'ha de ser contundent enfront dels casos de corrupció i d'assetjament sexual.
Ha reclamat la màxima transparència, conèixer tots els fets i abordar-los i actuar de manera decidida, i s'ha referit al paquet de mesures contra la corrupció que va presentar Sumar: "El president Sánchez va avalar la majoria d'elles, però ara el que necessitem és que s'apliquin i es facin realitat i que realment donin els seus resultats".
EL PAPER DE JUNTS
Finalment, sobre les conseqüències de la ruptura anunciada per Junts amb el Govern, els ha instat a decidir si estan "a favor dels interessos dels catalans, o en contra, com ha demostrat últimament amb els seus posicionaments", en referència al seu vot contrari al sostre de despesa.
Preguntada per si tem que s'oposin a l'acord que es present sobre el finançament singular per a Catalunya, ha dit que des dels Comuns els ficaran "tota la pressió" possible perquè això no passi, i ha sostingut que volen seguir treballant amb Junts al llarg de la legislatura.
També ha assenyalat als de Carles Puigdemont que l'aprovació de la Llei d'Amnistia s'ha produït amb aquest Govern: "Junts hauria de tenir molt clar qui ha defensat els interessos dels catalans, qui ha defensat també acabar amb aquesta anomalia democràtica, i ha estat aquest govern progressista".