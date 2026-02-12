López indica que Podem i Rufián estan convidats a l'acte per refundar l'aliança a Sumar

MADRID 12 febr. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora dels Comuns, Candela López, ha explicat que s'ha convidat tot l'espectre de l'esquerra alternativa, inclòs Podem i el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, a l'acte de refundació de l'aliança entre els partits de Sumar.
En unes declaracions als mitjans al Congrés dels Diputats, López ha indicat que la seva formació juntament amb IU, Més Madrid i Moviment Sumar revalidaran públicament la seva aliança el pròxim 21 de febrer a Madrid per demostrar que assumeixen el repte de frenar l'avanç de la ultradreta i emprendre el camí per incorporar "moltes més forces polítiques" a aquest repte.
La també diputada del grup plurinacional al Congrés ha ressaltat que el lema que han triat per a l'acte de rellançament d'aquesta coalició, 'Un paso al frente' evidencia el compromís per assentar aquest espai.
En aquest sentit, ha explicat que han convidat a l'acte tots els partits de l'esquerra transformadora i plurinacional, inclòs Podem i el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, perquè coneguin de primera mà el seu nou projecte polític.
Quant al futur de la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha explicat que és la referent de Sumar i que entén que el debat sobre el lideratge de la futura candidatura electoral estigui sobre la taula, però ha defensat que aquest debat ara no toca.