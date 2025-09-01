López (Comuns) emmarca en la "normalització política" la reunió d'Illa i Puigdemont

Tarafa critica que "la inacció de la UE a Gaza és desesperant" i demana al Govern anar més enllà
BARCELONA, 1 set. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora dels Comuns Candela López ha emmarcat en la "normalització política" la reunió que mantindran aquest dimarts el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'ex-president de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont.
En roda de premsa aquest dilluns juntament amb la coordinadora dels Comuns Gemma Tarafa, López ha valorat positivament que es "avanci en el diàleg", però ha reclamat que es tinguin clares les prioritats, textualment.
Ha assenyalat que aquesta trobada ha de servir per "avançar en polítiques socials, d'habitatge i de lluita contra l'emergència climàtica" i també per abordar temes a nivell estatal com la reducció de la jornada laboral, ja que els vots de Junts són imprescindibles en el Congrés per treure endavant aquestes mesures.
Preguntada per si des dels Comuns es reuniran també amb Junts, López ha afirmat que sempre estan oberts al diàleg si és necessari per avançar en polítiques concretes, i ha recordat que aquest tipus de contactes s'han realitzat des de Sumar.
"INACCIÓ DE LA UE" A GAZA
Per la seva banda, Tarafa ha criticat que "la inacció de la UE a Gaza és desesperante", i ha acusat a Europa de mirar cap a un altre costat i potenciar un altre tipus d'estratègies en lloc de frenar el que considera un genocidi per part d'Israel.
Ha sostingut que el Govern espanyol pot anar molt més allà en aquesta matèria, i ha reclamat que faci "efectiu ja" l'embargament d'armes a Israel mitjançant un reial decret llei i que no esperi al fet que es tramiti la llei en el Congrés amb aquest mateix objectiu, ja que considera que l'Executiu central va molt tarda.
També ha reclamat que es trenquin les relacions comercials amb Israel i que es demani "amb moltíssima més força" la ruptura de l'acord d'associació UE-Israel, així com que se suspenguin les relacions diplomàtiques i que es retiri a l'ambaixador espanyol en Tel Aviv.
Finalment, ha sol·licitat que es prohibeixi participar a Israel en tot tipus d'esdeveniment cultural i esportiu: "Exigim al Govern que sigui valent, clar i contundent", i ha defensat que treballaran per seguir empenyent al PSOE a prendre mesures en aquest sentit.
Tarafa també s'ha mostrat a favor del moviment BDS de boicot a empreses israelís: "A favor d'iniciatives que sumen en la ruptura i l'aïllament" a Israel, ha destacat.