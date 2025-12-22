López (Comuns) demana a Sánchez reformular "el rumb de la legislatura" per reforçar la coalició

Veu els resultats electorals a Extremadura com "un altre toc d'atenció" al PSOE
BARCELONA, 22 des. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora dels Comuns, Candela López, ha instat aquest dilluns el president espanyol, Pedro Sánchez, a "un gir social del Govern central imminent i una reformació del rumb de la legislatura" per reforçar la continuïtat de la coalició, de la qual Sumar forma part.
En una roda de premsa aquest dilluns a la seu del partit, López ha demanat una "regeneració democràtica amb explicacions i responsabilitats públiques" i mesures socials que permetin sostenir la coalició de govern --textualment-- fins al final.
"Necessitem que el PSOE mogui fitxa", ha afirmat, i ha exigit que el president doni respostes a la preocupació de la ciutadania i de les esquerres.
En aquest sentit, ha qualificat d'insuficients les declaracions de Sánchez i ha afegit: "Aquesta crisi que viu el govern és una crisi provocada pel PSOE, pels seus errors, pels seus casos de corrupció, pels seus casos d'assetjament sexual".
"Esperem que demà puguem tenir aquest escut social tan reclamat també des de la nostra força política amb totes aquestes mesures tan necessàries per poder continuar reforçant l'agenda social del govern de coalició", ha conclòs.
EL PP "HA FRACASSAT"
D'altra banda, López ha valorat els resultats electorals d'aquest diumenge a Extremadura, que han atorgat la victòria al PP de María Guardiola amb 29 escons --a quatre de la majoria absoluta-- i han disparat Vox de 5 a 11 diputats.
"El PP ha fracassat en l'estratègia de buscar la majoria absoluta i s'ha trobat una dependència més gran de Vox", ha dit López, que ha lamentat el gir a la dreta en els governs condicionats per Vox, en les seves paraules.
Així mateix, ha afirmat que els resultats no han estat positius per als partits d'esquerres, tot i que ha subratllat el creixement d'Unides per Extremadura, que veu com una resposta a la feina de la formació sobre "els problemes reals que té la ciutadania" i problemàtiques més locals i arrelades al territori.
Respecte al PSOE, ha sostingut que els extremenys li han donat "un altre toc d'atenció", precisament, pels casos de corrupció i assetjament i, ha dit, per la desconnexió de gran part de l'electorat.