López (Comuns) demana a Junts que defensi als catalans "tirant endavant mesures" al Congrés

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
GIRONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora dels Comuns i diputada al Congrés, Candela López, ha demanat a Junts aquest dissabte que defensi als catalans "tirant endavant mesures" al Congrés dels Diputats.
Així ho ha dit des de Ripoll (Girona), un dels municipis on els Comuns han estat aquest dissabte en el marc de la campanya 'Comuns a peu de carrer', amb parades en 50 municipis de Catalunya.
S'ha referit a les declaracions aquest divendres del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que va demanar en un acte amb Foment del Treball vots per presentar una moció de censura, per la qual cosa López ha recordat que el PP "sempre ha estat en contra dels interessos dels catalans i les catalanes".
"És la força política que més mal ha fet al nostre país", ha assegurat sobre el PP, i ha reclamat a Junts que la manera de defensar els interessos dels catalans no és donar suport a Feijóo.
Així, ha dit que no entenen per què Junts aquesta setmana ha "rebutjat mil milions d'euros per als propers tres anys a Catalunya".
"Entenem que aquesta no és la manera de defensar els interessos dels catalans i les catalanes i nosaltres els demanem que facin el seu treball", ha sentenciat.