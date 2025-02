López (Comuns) defensa un "govern democràtic" a Ripoll per rellevar AC

BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora dels Comuns i diputada al Congrés, Candela López, ha instat aquest dilluns els partits que conformen l'oposició a l'Ajuntament de Ripoll (Girona) a aconseguir un "govern democràtic" per fer fora de l'alcaldia la líder d'Aliança Catalana i diputada al Parlament, Sílvia Orriols.

"El que necessitem és posar fre a les polítiques antidemocràtiques de la senyora Orriols i apostar per la democràcia també al municipi de Ripoll, perquè en realitat el que hem de fer és protegir aquest cordó sanitari davant l'extrema dreta al nostre país", ha manifestat en una roda de premsa a la seu dels Comuns a Barcelona.

López ha qualificat de "greu valoració" les declaracions que ha fet Orriols aquest dilluns en una entrevista a Catalunya Ràdio, en la qual ha qualificat de cop d'estat, textualment, una possible moció de censura contra ella al consistori.

Després que Orriols perdés una qüestió de confiança el passat 23 de gener en no poder aprovar els pressupostos municipals de Ripoll, l'oposició, conformada per Junts, ERC, el PSC i la CUP, tenen fins al 24 de febrer per arribar a un pacte que tiri endavant la moció de censura contra Orriols, que governa en minoria després de guanyar les eleccions municipals del 2023.

Per la coordinadora, els Comuns situen Aliança Catalana i Vox com "dues cares de la mateixa moneda" perquè, en les seves paraules, l'extrema dreta és extrema dreta parli català o parli castellà.

ACCIONS CONTRA CARTELLS "XENÒFOBS"

En paral·lel, López ha criticat que han aparegut cartells "xenòfobs" a diferents municipis de Catalunya en les darreres setmanes i ha anunciat que els Comuns han pres mesures jurídiques.

També ha detallat que presentaran mocions als ajuntaments als municipis dels quals han aparegut els cartells perquè, en les seves paraules, els consistoris són les administracions més pròximes a la ciutadania i els que han de protegir els drets de totes les persones.