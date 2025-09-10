López (Comuns) creu que la sentència del TSJC és "un atac al model d'escola catalana"

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora dels Comuns i diputada al Congrés, Candela López, ha considerat que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ha anul·lat diversos articles del Decret de règim lingüístic educatiu no universitari de la Generalitat és "un atac al model d'escola catalana".
En un missatge aquest dimecres a X recollit per Europa Press, ha defensat que el català és la llengua comuna dels catalans i una eina de cohesió a les aules, per la qual cosa ha exigit una "resposta unitària" i que el Govern faci efectiu el recurs que ha anunciat contra la sentència.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que prendrà "totes les mesures" que consideri oportunes per defensar el model lingüístic i ha avançat que recorrerà en contra la decisió del TSJC.