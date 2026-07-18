López (Comuns) assegura que seran exigents amb el Govern: "No té majoria ni un xec en blanc"

BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora dels Comuns i diputada al Congrés Candela López ha advertit que seran exigents amb el Govern i el compliment dels acords aconseguits per la seva formació: "No té majoria ni un xec en blanc".
Així ho ha dit aquest dissabte durant la seva intervenció en el Consell Nacional dels Comuns, en el qual també han participat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i el portaveu dels Comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello.
López ha felicitat al grup parlamentari dels Comuns per l'acord aconseguit amb el Govern que va donar lloc a l'aprovació de Pressupostos i s'ha dirigit al president de la Generalitat, Salvador Illa, a qui ha dit que "s'han acabat les excuses" i amb els comptes aprovats toca governar.
Així, ha dit que caldrà anar votació a votació i que no acceptaran un Govern "a mig gas", per la qual cosa reclama a l'Executiu que, amb l'eina dels Pressupostos, treballi per millorar la vida de la gent.
COALICIÓ ESTATAL
D'altra banda, també s'ha referit al projecte estatal de coalició, aglutinat en l'espai de Sumar en les últimes eleccions, i ha explicat que estan destinant esforços a la creació d'un projecte sòlid: "Estem treballant i tenim taula de treball amb totes les forces polítiques que van configurar la coalició electoral de 2023", ha explicat.
"Totes tenen aquesta voluntat compartida d'avançar i construir conjuntament aquest espai i evidentment després cadascun haurà de fer els seus processos interns", ha afegit.
Sobre el lideratge d'aquest espai s'ha mostrat convençuda que existeixen "grans lideratges amb moltes forces i moltes ganes de liderar aquesta resposta ofensiva a l'ona reaccionària".
PISARELLO
Per la seva banda, Pisarello ha posat èmfasi en la dimensió municipalista del projecte dels Comuns i ha remarcat que són una força amb voluntat de majoria, però que no han perdut "l'horitzó transformador de canvi".
Així, ha defensat que no poden resignar-se a pensar que la utilitat del partit és quedar subordinat a altres forces com el PSC o ERC: "Jo no vull ser un candidat subordinat" a l'actual alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ni a la candidata d'ERC, Elisenda Alamany, ha reivindicat, i ha dit que els Comuns han de tenir l'adreça política del procés.
"Crec que nosaltres a Barcelona ens vam equivocar a l'hora d'investir un govern com el de Jaume Collboni sense contraprestacions clares", ha expressat, i ha lamentat que Collboni no ha continuat les transformacions iniciades per l'exalcaldesa Ada Colau.
Per això, ha demanat a Collboni que "rectifiqui" i no modifiqui la norma del 30% d'habitatge destinat a lloguer social i que si vol lluitar contra el canvi climàtic surti el proper 20 de setembre a manifestar-se contra l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona.
Així mateix, li ha reclamat que si es considera antifranquista defensi que la comissaria de Via Laietana "no és compatible" amb usos policials.