López (Comuns) assegura que ampliar l'Aeroport de Barcelona empitjorarà la vida dels veïns

L'alcaldessa del Prat demana a Illa no pensar tant en els "homes amb corbata" que van a Shanghai

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 14 (EUROPA PRESS)

La coordinadora dels Comuns Candela López ha assegurat que ampliar l'Aeroport de Barcelona és un greuge sobre el territori i la vida dels ciutadans: "No necessitem un turisme massiu que el que fa és generar més contaminació, més precarietat i pitjor qualitat de vida per als veïns".

Ho ha dit aquest dissabte al migdia en unes declaracions als mitjans durant la manifestació convocada per Ni un Pam de Terra contra l'ampliació de l'aeroport, al Prat de Llobregat (Barcelona).

Ha afirmat que la comarca del Baix Llobregat "arrossega grans ferides" dins dels espais naturals i també, a parer seu, amb l'espiral abusiva del preu de l'habitatge en vista de l'increment del turisme.

"No necessitem vint milions més de passatgers a les nostres ciutats", ha afegit, i ha assegurat que les ciutats estan saturades amb la mobilitat, per la qual cosa les prioritats haurien de ser unes altres, com Rodalies.

ALBA BOU

L'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que pensi en la majoria de la gent que necessita agafar trens per anar a treballar, i no en aquesta minoria "d'homes amb corbata" que requereixen vols directes a Shanghai.

Ha afegit que les ciutats, i especialment les ciutats metropolitanes, "no són millors com més avions les sobrevolin, sinó que són millors com més inversions en serveis públics" tinguin.