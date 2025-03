López (Comuns): "Alguns jutges estan incrementant la inseguretat jurídica respecte a les víctimes"

BARCELONA 31 març (EUROPA PRESS) -

La coordinadora dels Comuns, Candela López, ha valorat aquest dilluns la sentència absolutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el cas Dani Alves, i ha considerat que "alguns jutges estan incrementant la inseguretat jurídica respecte a les víctimes", durant una roda de premsa a la seu del partit.

Ho ha expressat preguntada per les peticions de respecte per part del sistema judicial davant les crítiques a la sentència, i ha manifestat que respecta els jutges, però que això no impedeix posar de manifest que, en la seva opinió, sentències com la de divendres poden tenir un "impacte social" en moltes víctimes que voldrien denunciar per ser protegides i que es poden fer enrere.

López ha afirmat que la societat "vol avançar cap a la justícia en perspectiva de gènere", per la qual cosa ha de deixar enrere aquesta justícia patriarcal, en les seves paraules.

Ha assegurat que la sentència ha generat indignació i desconcert i que posa de manifest que el sistema "no acaba de garantir aquesta seguretat, comprensió ni reparació cap a les víctimes" perquè, a parer seu, cau en l'estereotip de com ha de ser una víctima perfecta o la bona víctima d'agressió sexual.

"Avui dia sabem que només són un 16% les dones que denuncien agressions sexuals, i evidentment sentencies com aquestes generen una reculada en aquests avenços que hem anat aconseguint", ha valorat.