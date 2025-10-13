López adverteix Illa que els pressupostos "no han d'arribar a qualsevol preu"

BARCELONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora dels Comuns i diputada al Congrés, Candela López, ha advertit el president de la Generalitat, Salvador Illa, que un eventual suport de la seva formació al projecte de pressupostos 2026 que plantegi el Govern "no ha d'arribar a qualsevol preu", després de constatar, segons ella, que queden compromisos per complir, sobretot en matèria d'habitatge.
En una roda de premsa aquest dilluns a la seu del partit, ha sostingut que han acordat molts compromisos amb l'executiu, però que "encara falta veure molts resultats", per la qual cosa la seva posició durant el debat de política general (DPG) de la setmana passada, en què es van abstenir en les mesures en habitatge del PSC, va ser, textualment, un toc d'atenció.
Ha afirmat que Catalunya necessita pressupostos, però que l'estabilitat del Govern no depèn dels comptes: "No hem de tenir responsabilitat davant l'estabilitat d'un govern, sinó que hem de tenir responsabilitat davant els compromisos que el Govern ha pres amb la ciutadania, també amb les forces polítiques que li vam donar confiança".
Per tot això, ha exigit "respostes immediates" i el compliment dels compromisos amb els Comuns, que ha exemplificat en la creació d'un registre de grans tenidors d'habitatges i la creació d'una unitat antidesnonaments.
Ha explicat que encara no tenen data per a una nova reunió de seguiment sobre aquestes qüestions amb el Govern, i que encara no se centren en les negociacions pressupostàries: "Abans d'asseure'ns a treballar en aquests pressupostos, volem poder donar garanties a la ciutadania que hi ha compliments i que hi ha respostes concretes als seus problemes".