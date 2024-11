López (Comuns) adverteix d'una "reacció patriarcal liderada per l'extrema dreta"

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora nacional dels Comuns, Candela López, ha explicat que la seva formació es manifestarà aquest dilluns amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones davant "l'amenaça de reculada dels drets de les dones per aquesta reacció patriarcal liderada per l'extrema dreta".

Així ho ha expressat en una roda de premsa a la seu dels Comuns al costat del portaveu al Parlament, David Cid, en la qual ha assegurat que expressaran en la manifestació el seu "compromís ferm per la lluita feminista".

López ha assenyalat els feminicidis i totes les formes de violència masclista i ha qualificat d'"esgarrifoses" les xifres de dones ateses per violència sexual a Catalunya.

Finalment ha destacat les prioritats dels Comuns en aquesta matèria: garantir el dret a l'avortament arreu i garantir un habitatge digne a dones i nens "que fugen de la violència" masclista.

També, dins el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, els Comuns aposten per "posar en marxa tots els centres d'atenció 24 hores per violència sexual".