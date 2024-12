López (Comuns) acusa a Junts de posar la "catifa vermella" a Feijóo amb la qüestió de confiança

Espera que "el diàleg i l'acord" amb Junts facin que aquesta iniciativa no tiri endavant

BARCELONA, 26 des. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora dels Comuns i diputada al Congrés, Candela López, ha acusat Junts de posar una "catifa vermella" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en demanar que el president del Gobierno, Pedro Sánchez, se sotmeti a una qüestió de confiança al Congrés.

A una entrevista d'Europa Press, López ha assegurat que Junts haurà de decidir si vol "posar en risc el Gobierno progressista o si realment vol avanços per a Catalunya", i ha instat als de Carles Puigdemont a asseure's a negociar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2025.

"EL DIÀLEG I L'ACORD"

En relació a la decisió de la Mesa del Congrés d'ajornar la decisió sobre l'admissió o no a tràmit de la proposició no de llei de Junts sobre la qüestió de confiança, López ha assenyalat que aquesta resolució es va prendre "amb la voluntat d'asseure's a trobar una entesa".

"Entenem que ha de ser el diàleg i l'acord els que han de permetre que aquesta qüestió de confiança no es dugui a terme", ha sostingut la també vicepresidenta de la Diputació de Barcelona.

PRESSUPOSTOS "EL MÉS AVIAT POSSIBLE"

Sobre la negociació dels PGE, s'ha mostrat optimista i confia que el Govern central tingui Pressupostos pel 2025 "el més aviat possible", i ha apostat per dedicar esforços al diàleg per concretar mesures que acontentin totes les forces polítiques progressistes.

Ha tornat a instar Junts a decidir "a quin costat se situa: si al costat de la democràcia o al d'aquells que volen donar passos enrere en els drets de Catalunya i en els drets socials".

Ha explicat que una de les mesures que estan situant des de Sumar a les negociacions dels PGE és un escut social amb ajudes de 200 euros per a la criança, entre altres mesures, però ha descartat detallar quants diners exigiran que es destini: "Les negociacions del Gobierno les gestionem de manera discreta".

CITACIONS JUDICIALS

En preguntar-se-li per les citacions judicials de l'entorn de Sánchez, López les ha emmarcat en una "ofensiva judicial i mediàtica contra el Gobierno" i ha afegit que veuen molt clar qui està darrere --en al·lusió vetllada al PP--.

No obstant això, López ha sostingut que tenen "tolerància zero davant la corrupció", després del que ha demanat que s'investiguin tots els casos que estan sortint a l'entorn del PSOE, però ha insistit que no es pot obviar que existeix una ofensiva judicial i mediàtica contra l'Executiu de Pedro Sánchez.

Finalment, López ha explicat que preveu deixar el seu escó al Congrés quan acabi l'actual període de sessions al gener, després que el novembre anunciés que anava a fer aquest pas per dedicar-se plenament a la coordinació dels Comuns.