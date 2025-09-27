López (Comuns) acusa a Junts de no entendre que està legitimant "missatges xenòfobs"

Reivindica que la "lluita social" propalestina està movent als governs
BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora dels Comuns i diputada en el Congrés, Candela López, ha acusat a Junts aquest dissabte de no entendre que està legitimant "missatges xenòfobs de l'extrema dreta".
A la jornada dels Comuns 'Fer ciutat, fer poble, fer comunitat: Caminem cap al 2027' a Vilanova i la Geltrú (Barcelona), ha alertat a Junts que "acabaran exactament igual que el PP: suplantats per la dreta radical".
"El que tots i totes sabem és que entre l'original i la còpia, la gent prefereix l'original", ha advertit, i ha acusat textualment al secretari general de Junts, Jordi Turull, de dibuixar una Catalunya cada vegada més petita.
"Quan es comença a assenyalar als musulmans i després tornem a aquells vells tòpics de si els andalusos ens roben, ja sabem on acaba aquesta deriva", ha avisat.
A més, considera que a Junts estan fent un càlcul "espantats pel creixement de l'extrema dreta catalana".
JANET SANZ
També s'ha referit a l'anunci de la líder de BComú en l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, de deixar la política, i l'ha elogiat com un "referent personal".
Ha destacat que deixa la seva "petjada" a Barcelona i ha citat el projecte de les 'superilles', que ha transcendit la ciutat de Barcelona, diu.
"LLUITA SOCIAL" PER GAZA
També ha volgut reivindicar la "lluita social" propalestina, al·legant que les mobilitzacions socials i polítiques estan movent als governs.
Ha retret a Junts, PP, Vox i AC que "no volen reconèixer que això és un genocidi" i ha defensat textualment que no pot haver-hi silencis còmplices ni mitges tintes davant del sofriment d'un poble.
López ha recordat l'exigència dels Comuns de "protecció" a la Global Sumud Flotilla, on a més viatja l'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (BComú).