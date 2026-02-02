López acusa el Govern de decidir "no fer res" davant el mal funcionament de Rodalies

BARCELONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora dels Comuns i diputada al Congrés, Candela López, ha acusat aquest dilluns el Govern de decidir "no fer res" davant el mal funcionament de Rodalies, i ha lamentat que l'executiu anunciés que aquesta setmana es tornaria a la normalitat i això no hagi passat.
"El Govern continua sense actuar com toca. No és que no sàpiga on ha de mirar, és que decideix no fer res", ha sostingut en unes declaracions difoses per la seva formació, en què ha criticat el Govern per actuar, en les seves paraules, tard, malament i de manera descoordinada.
Ha mantingut que el problema a Rodalies no és un incident puntual, sinó fruit de molts anys de desinversió "per part de molts governs, d'una molt mala gestió i d'una manca de prioritats clares per part de tots els que han governat" a Catalunya.
López ha destacat l'acord de la seva formació amb el Govern per mantenir fins al 2028 el 50% de la bonificació als títols de transport públic, però ha dit que no n'hi ha prou.
"És evident que no n'hi ha prou amb pagar menys, el que necessitem és que els trens funcionin bé. El que Catalunya necessita és un govern que governi, un govern que prengui bones decisions", ha afirmat.
PRESSUPOSTOS DEL 2026
La coordinadora de la formació ha estès la crítica a les polítiques d'habitatge de l'executiu, i ha advertit que, si no aplica sancions per incompliments de la llei d'habitatge, no negociaran els pressupostos del 2026.
"Aquesta legislatura havia de ser la legislatura dels trens i de l'habitatge. I veiem que això no està anant bé, que no està funcionant. A Rodalies van tard, el Govern no ho aconsegueix, i torna a actuar tard i malament. I també ho hem dit en habitatge, en habitatge també van tard i no estan fent tot el que podrien fer", ha valorat.