López (CCOO) veu "manca de qualitat democràtica" en no poder debatre la reducció de jornada

Defensa la mesura per assolir la "igualtat real" entre homes i dones
BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -
La secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López, ha lamentat la "manca de qualitat democràtica" que es pot produir aquest dimecres si no s'accepta a tràmit el projecte de llei de la reducció de la jornada laboral al Congrés, i ha lamentat que Junts hagi rebutjat donar-hi suport, per la qual cosa ha instat a complementar el projecte amb les seves visions particulars.
Ho ha dit aquest dimarts en unes declaracions als mitjans davant l'Arc de Triomf de Barcelona, on s'han concentrat representants de la UGT i Plataforma + Drets i + Justícia Social, que han desplegat una pancarta que deia 'Més temps lliure per viure millor. Reducció de la jornada ara!', en una concentració prèvia a la d'aquest dimecres per mostrar el seu suport a la reducció de la jornada laboral.
"La reducció de jornada és una manera de viure millor. Si finalment aquest dimecres no entra a tràmit, no es podrà fer el debat democràtic perquè no tenen arguments i els fa por", ha subratllat López.
D'altra banda, ha obert la porta a asseure's a negociar amb els sectors que tinguin dificultat per aplicar aquesta llei, però ha lamentat que Junts no hagi concretat quins són i hagi comprat els discursos i arguments de la patronal, segons ella.
A més a més, ha recordat que aquesta mesura és una oportunitat per assolir la "igualtat real" entre homes i dones perquè permetrà que es pugui repartir d'una manera més equitativa el treball de cures entre tota la societat, per la qual cosa ha apel·lat els grups a mirar cap a una societat moderna i no cap a una que aposti perquè les dones es quedin a casa i els homes tinguin tres feines, textualment.