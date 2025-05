López (CCOO) no veu cap motiu econòmic per rebutjar la reducció de jornada

Defensa una organització del temps que inclogui el treball de cures

BARCELONA, 1 maig (EUROPA PRESS) -

La secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López, ha assegurat aquest dijous que no hi ha motius econòmics per no aprovar la reducció de jornada: "Si no l'aproven, ens ho hauran d'explicar, perquè no ho entenem".

En el seu discurs davant de Foment del Treball al final de manifestació de CCOO i UGT de Catalunya per l'1 de maig, ha demanat als partits defensar la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores: "Instem els partits polítics que han vingut a fer-se la foto amb nosaltres, de puta mare, però els instem per dir-los que la reducció de jornada és una mesura àmpliament defensada per tota la ciutadania".

López, que s'ha estrenat com a líder del sindicat l'1 de maig, ha defensat una organització del temps que inclogui el treball de les cures, perquè tots dediquin part del seu temps "a netejar, cuidar, cuinar, anar a comprar i portar els nens al col·legi".

Lamenta que això no es veia fins ara perquè "com ja ho feien les dones, no passava res, però sí que passa", i ha afegit que això només es pot aconseguir treballant menys i cobrant el mateix.

López ha defensat el lema de la manifestació 'Protegir les conquestes, guanyar el futur' per posar en relleu "la validesa, la solvència i l'èxit de les propostes sindicals".

"NO MORIR A LA FEINA"

La líder sindical ha exigit unes condicions de treball dignes i un canvi en el sistema de prevenció de riscos, i ha recordat que 108 persones van morir treballant el 2024: "Per sobre de tot volem tornar a casa i no morir a la feina".

A més, ha criticat que quan hi ha beneficis a les empreses se'ls queden i que quan hi ha problemes rebaixen les condicions laborals o acomiaden la plantilla: "Això no són transicions justes, això és la recepta de tota la vida de déu".

Ha exigit a l'empresa RDM que "no busqui més excuses" davant del tancament de la seva fàbrica en Castellbisbal (Barcelona), la qual cosa implica 237 acomiadaments, i que es posi a la feina per reindustrialitzar.

Així mateix, ha afirmat que rebutgen "frontalment" l'ERO presentat pel Grup Freixenet que afecta 180 famílies.